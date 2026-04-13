Higit P20 na rollback sa diesel kasado na bukas

Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, 14 Abril araw ng Martes.
Ayon sa Pangulo, ang diesel ang magkakaroon ng pinakamalaking bawas-presyo na maaaring umabot sa higit P20.89 kada litro.
Samantala, tinatayang bababa naman ng P8.50 kada litro ang presyo ng gaas o kerosene, habang P4.43 ang inaasahang ibabawas sa gasolina.
Dagdag pa ni Marcos, malaking ginhawa ito para sa publiko, lalo na sa mga driver at commuter, sa gitna ng kasalukuyang krisis.
Gayunpaman, aminado siyang hindi pa ito sapat, kaya’t may mga karagdagang hakbang pang isasagawa ang pamahalaan upang mapababa ang gastusin sa transportasyon, pagkain, at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino.