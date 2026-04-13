Demolisyon sa Taguig City, nauwi sa pisikalan

Nauwi sa batuhan ng bote ang demolisyon ng 300 kabahayan sa Panday Creek, Brgy. Palingon Tipas, Taguig City, kung saan anim na miyembro ng demolition team ang nasugatan, ayon sa Wawa Fire Station.
Dahil dito, ipinag-utos ni Taguig Police Chief Col. Julius Anonuevo ang pag-aresto sa mga residenteng sinasabing nagsimula ng kaguluhan.
Ayon sa pulisya, nahaharap sa kasong physical injury ang mga sangkot, ngunit sa ngayon ay wala pang naaresto. Sa kabila ng tensyon, matagumpay na naipasok ng demolition team ang lugar matapos ang ilang minutong batuhan at tuluyang nagiba ang mga kabahayan sa bisa ng writ of demolition.
Nabatid na itinayo ang nasa 300 kabahayan noong 2012 sa isang 17,000 square meter na pribadong lupa. Karamihan umano sa mga residente ay nakausap na at nabigyan ng bayad kapalit ng kanilang paglipat, ngunit iginiit ng ilan na hindi nila iiwan ang nasabing lugar.