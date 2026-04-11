Lola at apo nito, nabiktima ng 'birthday cake modus' sa QC

Nabiktima ng “birthday cake modus” ang isang 69-anyos na lola at kanyang dalawang apo sa Brgy. San Bartolome, Novaliches, Quezon City, kung saan tinangay ang mahigit ₱1M halaga ng ari-arian.
Nagpanggap na LGU staff ang mga suspek, pumasok sa bahay, at kalaunan ay igapos ang mga biktima bago nagsagawa ng pagnanakaw.
Naaresto ang isang driver matapos ang follow-up operation, habang patuloy na tinutugis ang iba pang kasabwat. Sinampahan na siya ng mga kasong robbery, carnapping, at illegal possession of firearms.
Paalala ng pulisya, huwag basta-basta kakausap o magpapapasok ng hindi kakilala sa loob ng tahanan.