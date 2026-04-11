DYARYO TIRADA

Lola at apo nito, nabiktima ng 'birthday cake modus' sa QC

 Nabiktima ng “birthday cake modus” ang isang 69-anyos na lola at kanyang dalawang apo sa Brgy. San Bartolome, Novaliches, Quezon City, kung saan tinangay ang mahigit ₱1M halaga ng ari-arian.

Nagpanggap na LGU staff ang mga suspek, pumasok sa bahay, at kalaunan ay igapos ang mga biktima bago nagsagawa ng pagnanakaw.

QCPD hunts five ‘cake modus’ members

Naaresto ang isang driver matapos ang follow-up operation, habang patuloy na tinutugis ang iba pang kasabwat. Sinampahan na siya ng mga kasong robbery, carnapping, at illegal possession of firearms.

Paalala ng pulisya, huwag basta-basta kakausap o magpapapasok ng hindi kakilala sa loob ng tahanan.

