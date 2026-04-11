Garin: P170B mawawala sa fuel tax removal

Tinatayang ₱170 bilyon kada taon ang mawawala sa kita ng gobyerno kung aalisin ang VAT sa produktong petrolyo, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Kailangan pa umanong amyendahan ang batas para rito.
Nagbabala si Marikina Rep. Miro Quimbo na maaari itong magpalala sa sitwasyon, kasabay ng krisis sa Gitnang Silangan at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz, apektado ang suplay ng langis ng Pilipinas na halos 98% ay galing sa Gitnang Silangan. Umabot na sa higit ₱100 kada litro ang presyo ng langis sa nakalipas na dalawang linggo.