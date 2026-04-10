Service contracting program ng DoTr, kasado na

Inilahad ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong hakbang ng pamahalaan upang magbigay ng dagdag na suporta sa sektor ng transportasyon at sa mga commuter sa gitna ng nararanasang krisis sa langis.
Kabilang sa mga ito ang service contracting program ng Department of Transportation para sa mga public utility vehicle (PUV), na sisimulan sa 15 Abril.
Sa ilalim ng programang ito, babayaran ng pamahalaan ang mga operator at drayber ng PUV ng halagang P40 hanggang P100 kada kilometro ng kanilang biyahe. Samantala, makatatanggap naman ang mga commuter ng 20% diskuwento sa pamasahe.