Manila LGU, mamamahagi ng ayuda sa mga panaderya

Magbibigay ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng tig-₱25,000 na subsidiya sa mga panadero sa lungsod.
Layunin ng programang ito na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng tinapay sa kabila ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa produksyon.
Ayon kay Mayor Isko Moreno, ipagkakaloob ang tulong pinansyal sa mga panaderya kapalit ng ilang kundisyon.
Kabilang dito ang pagpapanatili ng kasalukuyang presyo ng tinapay sa loob ng isang buwan na price freeze at ang paggamit ng pondo upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga sangkap, nang hindi ipinapasa ang dagdag-gastos sa mga mamimili.