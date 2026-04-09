Mga mangingisda, apektado sa pagtaas ng presyo ng krudo

A fisherman uses traditional methods to catch freshwater tilapia at Marikina River Park in Marikina City on Wednesday. After weeks of rainfall, locals turn to fishing as a way to supplement their daily food supply.Photo by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
Napilitang tumigil sa pangingisda ang mahigit 50 porsyento ng mga mangingisda sa municipal level dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo na ginagamit sa kanilang mga bangka.

Sa Rosario, Cavite, ayon sa Pamalakaya, humigit-kumulang 3,000 na lamang sa 5,000 rehistradong mangingisda ang nakakapalaot.

Dahil sa patuloy na pagkalugi, marami sa kanila ang napilitang maghanap ng ibang hanapbuhay, tulad ng pagtatrabaho sa construction.

Umabot na sa mahigit P1,240 ang nagagastos sa diesel kada pagpalaot ng maliliit na mangingisda, kumpara sa dating halagang nasa P560 lamang.

