DYARYO TIRADA

Bilang ng mga pinoy na walang trabaho, bumaba

Jobseekers line up to apply for positions during the “Mega Job Fair: Trabaho Para sa Pasayeño” at the Cuneta Astrodome in Pasay City on Monday, 1 December 2025, held in celebration of the city’s 162nd founding anniversary. Organized by the Pasay City government in partnership with the Department of Labor and Employment, the fair offers opportunities with 46 local employers, as well as applications for four overseas job openings and several government positions. Photo by John Carlo Magallon
Published on

Bumaba ang bilang ng mga pilipinong walang trabaho sa isinagawang pagtala nitong buwan ng  Pebrero

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), naitala ang unemployment rate na 5.1 percent o katumbas ng 2.66 milyong Pilipino na walang trabaho noong Pebrero—mas mababa kumpara sa 5.8 percent o 2.96 milyon noong Enero 2026.

Ipinahayag ng PSA na nadagdagan ng halos 700,000 ang bilang ng mga may trabaho sa sektor ng wholesale at retail trade, kabilang ang pagkukumpuni ng mga sasakyang de-motor, kumpara noong Enero.

Bukod dito, nagkaroon din ng pagtaas ng employment sa mga sektor ng agrikultura, accommodation at food service, pangingisda, at financial services.

Unemployment hits 2.66 million in February
unemployment

Daily Tribune
tribune.net.ph