Bilang ng mga pinoy na walang trabaho, bumaba

Bumaba ang bilang ng mga pilipinong walang trabaho sa isinagawang pagtala nitong buwan ng Pebrero
Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), naitala ang unemployment rate na 5.1 percent o katumbas ng 2.66 milyong Pilipino na walang trabaho noong Pebrero—mas mababa kumpara sa 5.8 percent o 2.96 milyon noong Enero 2026.
Ipinahayag ng PSA na nadagdagan ng halos 700,000 ang bilang ng mga may trabaho sa sektor ng wholesale at retail trade, kabilang ang pagkukumpuni ng mga sasakyang de-motor, kumpara noong Enero.
Bukod dito, nagkaroon din ng pagtaas ng employment sa mga sektor ng agrikultura, accommodation at food service, pangingisda, at financial services.