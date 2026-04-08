Yorme, may dagdag sa arawang subsidiya ng mga tsuper

MANILA City Mayor Francisco ‘Isko Moreno’ Domagoso has announced that the local government will shoulder the earnings of jeepney drivers to allow participating units to provide free rides to commuters as part of the implementation of Executive Order No. 14, series of 2026.
PHOTOGRAPH courtesy of manila pio
Dinagdagan ni Manila Mayor Isko Moreno ang arawang subsidiya para sa mga public utility vehicle (PUV) driver na kalahok sa libreng sakay program ng lungsod.

Ito ay kasunod ng halos ₱20 na pagtaas sa presyo ng diesel ngayong linggo.

Mula sa dating ₱3,500, itinaas sa ₱4,000 ang daily assistance na ibinibigay sa mga PUV driver bilang bahagi ng hakbang ng lokal na pamahalaan upang maibsan ang epekto ng sunud-sunod na malalaking oil price hike.

Sa kasalukuyan, mahigit 1,000 pampasaherong jeep ang naka-deploy sa mga pangunahing ruta sa Maynila upang magbigay ng libreng sakay sa mga commuter.

