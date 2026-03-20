50% fare discount sa MRT 3 at LRT 2, aarangkada na

Aarangkada ang 50% na diskwento sa pamasahe para sa lahat ng pasahero ng MRT-3 at LRT-2 simula Lunes, Marso 23.
Ipatutupad ito ng Department of Transportation (DOTr) alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, na naglalayong maibsan ang araw-araw na gastusin sa biyahe ng mga commuter sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Ayon kay DOTr Secretary Giovanni Lopez, malaking tulong ang naturang diskwento upang makabawas sa gastos ng mga pasahero sa tren.
Samantala, nakikipag-ugnayan na rin si Secretary Lopez sa operator ng LRT-1 kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng kaparehong diskwento.