DYARYO TIRADA

50% fare discount sa MRT 3 at LRT 2, aarangkada na

50% fare discount sa MRT 3 at LRT 2, aarangkada na
Aarangkada ang 50% na diskwento sa pamasahe para sa lahat ng pasahero ng MRT-3 at LRT-2 simula Lunes, Marso 23.

Ipatutupad ito ng Department of Transportation (DOTr) alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, na naglalayong maibsan ang araw-araw na gastusin sa biyahe ng mga commuter sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.

50% fare discount sa MRT 3 at LRT 2, aarangkada na
Ayon kay DOTr Secretary Giovanni Lopez, malaking tulong ang naturang diskwento upang makabawas sa gastos ng mga pasahero sa tren.

Samantala, nakikipag-ugnayan na rin si Secretary Lopez sa operator ng LRT-1 kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng kaparehong diskwento.

