Kasong plunder, isasampa kina Romualdez at Escudero

OMBUDSMAN Jesus Crispin Remulla during a press conference at Quezon City this Thursday.GMA
Inihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na nakatakda na nilang kasuhan ng plunder sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chiz Escudero kaugnay ng umano’y mga iregularidad sa budget insertion at flood control projects.

Ayon kay Remulla, posibleng maisampa ang kaso sa susunod na buwan. Aniya, kabilang sa ihahaing reklamo ang sabwatan sa pagbuo at pagpasa ng pambansang badyet na nagresulta umano sa mga proyektong pinaghihinalaang pinagmulan ng kickbacks.

Dagdag pa niya, magsasagawa pa rin ang Ombudsman ng masusing case buildup at rerepasuhin ang mga nangyari noong panahon ni House Speaker Lourd Allan Velasco mula 2020 hanggang 2022.

Ombudsman: Escudero, Romualdez to face plunder cases in May
Plunder raps loom vs. Romualdez, Escudero over flood control anomalies
