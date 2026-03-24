Dalagitang ilang araw na nawawala, natagpuang patay sa Pasig

Natagpuang patay ng Pasig City Police ang isang 15-anyos na dalagitang iniulat na nawawala mula pa noong Marso 18.
Ayon kay Pasig City Police chief Col. Hendrix Mangaldan, ang bangkay na natagpuan ay kinilalang si Isabelle Sophia Tablate matapos itong positibong matukoy ng kanyang pamilya.
Natagpuan ang labi ng biktima sa loob ng isang pabrika ng feeds o pagkain ng hayop sa Barangay Santolan, bandang alas-dos ng hapon. Ilang kilometro lamang ang layo nito mula sa kanilang tahanan.
Natunton ng mga awtoridad ang kinaroroonan ng dalagita sa pamamagitan ng backtracking gamit ang mga kuha ng CCTV.
May natagpuan ding nylon cord malapit sa bangkay, na isasailalim sa pagsusuri kasama ng isasagawang awtopsiya.