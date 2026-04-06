Go urges concrete aid as Filipinos face post-Holy Week price surge

Senator Christopher “Bong” Go on Monday urged the government to roll out more concrete and responsive measures as Filipinos return to work following Holy Week amid rising fuel costs and inflation linked to the global oil crisis.
Go said the shift back to daily routines comes with renewed pressure on transportation expenses and basic goods, underscoring the need for a coordinated response from government agencies.
“Pinaka-importante sa akin ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino, yung mga walang-walang sa buhay, mga pinakamahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Napakahalaga para sa akin ang laman ng sikmura ng mga kababayan natin,” he said.
“Pagkatapos ng Semana Santa, babalik tayo sa ating mga trabaho at pang-araw-araw na gawain, pero dala pa rin natin ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga kababayan, lalo na sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya mahalaga na may malinaw at konkretong hakbang ang gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan,” he added.
The senator said transport workers and low-income families remain among the most affected sectors, calling for sustained and targeted assistance to cushion the impact of rising costs.
“Hindi dapat pabayaan ang ating mga kababayan sa gitna ng ganitong sitwasyon. Dapat tuloy-tuloy ang suporta, lalo na sa mga sektor na direktang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Kailangan maramdaman nila na may gobyernong handang umalalay sa kanila,” he said.
Go also emphasized the need for stronger coordination among agencies to ensure timely implementation of mitigation measures as economic activity picks up after the holiday.
He added that the values of reflection and compassion observed during Holy Week should translate into responsive governance and collective action.
“Kung may natutunan tayo sa Semana Santa, dalhin natin ito sa ating mga gawain araw-araw. Ipakita natin ang malasakit sa kapwa, lalo na sa panahon ng krisis. Sa pagtutulungan, mas kakayanin natin ang anumang pagsubok,” he said.