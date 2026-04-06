DPWH, maagang nag-inspeksyon sa EDSA ngayong Lunes

Maagang nag-inspeksyon sa EDSA si DPWH Secretary Vince Dizon nitong Lunes.
Bandang alas-kwatro ng madaling araw pa lamang ay nasa kalsada na si Dizon upang tiyakin na maayos na natapos ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA bago muling pumasok ang mga manggagawa sa Metro Manila matapos ang Mahal na Araw.
Ayon kay Dizon, sinusunod lamang niya ang direktiba ng pangulo na hindi dapat magdulot ng matinding trapiko ang anumang pagkukumpuni sa mga lansangan.
Ipinagmalaki rin niya na natapos nang mas maaga kaysa sa itinakdang iskedyul ang unang yugto ng proyekto, at nakatipid pa ito ng malaking halaga kumpara sa orihinal na badyet.