DA, nanghingi ng suporta para sa produktong pang-agrikultura

Nagpasaklolo ang Department of Agriculture sa mga institusyong pinansyal tulad ng Landbank of the Philippines upang masuportahan ng pamahalaan ang mga exporter ng mahahalagang produktong agrikultura.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., labis nang naapektuhan ang pag-export ng saging at pinya matapos maantala ang kanilang shipping routes patungong Gitnang Silangan.
Sa pormal na pagbuo ng DA ng Food Security Task Force, araw-araw nitong imo-monitor ang suplay, presyo, at galaw ng importasyon at eksportasyon ng mga pangunahing bilihin.
Maglalabas din ang task force ng standardized na daily briefing na isusumite sa Kongreso at sa tanggapan ng Pangulo upang mapabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa gitna ng umiiral na krisis.