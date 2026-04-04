Prusisyon ng Itim na Nazareno, naging payapa — PNP

Ayon sa Philippine National Police (PNP) walang naitalang “major incidents” sa mahigit 13 oras na prusisyon ng imahen ng Hesus Nazareno nitong Biyernes Santo.
Nagsimula ang prusisyon alas-11:30 ng gabi noong Huwebes Santo.
Sa inilabas na pahayag, sinabi ng pambansang pulisya na naging matagumpay ang pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa kaganapan na dinaluhan ng mahigit kalahating milyong deboto.
Nasa kabuuang 3,169 na tauhan idineploy ng PNP upang matiyak ang tuluy-tuloy na pagbabantay at coverage sa buong ruta ng prusisyon.
Nagpasalamat naman si PNP Chief PGen. Jose Melencio Nartatez Jr. sa mga pulis at sa publiko sa kanilang kooperasyon, na naging susi upang maging mapayapa at maayos ang paggunita ng Biyernes Santo sa Quiapo.
Dagdag pa ng PNP, umabot sa 397 minor incidents ang narespondehan ng mga medical team, ngunit wala namang naitalang nasawi.
Sa kabuuan, natapos nang ligtas ang prusisyon, at nakabalik ang andas sa Quiapo Church bandang alas-12:52 ng tanghali ng Biyernes.