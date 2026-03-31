DOTr, binalaan ang mga kumpanya ng bus na may taas-pasahe

Nagbabala ang Department of Transportation (DOTr) sa mga kumpanya ng bus laban sa pagpapatupad ng hindi awtorisadong pagtaas ng pamasahe, kasunod ng mga ulat ng paniningil ng sobra sa ilang terminal.
Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kasalukuyang sinusuri ng ahensya ang mga report na may ilang bus operators sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) na nagtaas ng singil nang walang pahintulot mula sa pamahalaan.
Iginiit ni Lopez na maglalabas sila ng show cause order laban sa mga lalabag, at maaari ring patawan ng multa o suspensyon ng prangkisa ang mga kumpanyang mapapatunayang nagtaas ng pamasahe nang walang awtoridad.
Ang babalang ito ay kaugnay ng naunang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil muna ang planong fare hike para sa mga public utility vehicles na nakatakda sanang ipatupad noong Marso 19.
Layunin ng nasabing suspensyon na maprotektahan ang mga commuter laban sa dagdag gastusin, lalo na sa gitna ng patuloy na paggalaw ng presyo ng mga bilihin.