Dagsa ng pasahero ramdam na sa PITX

Umabot na sa 1.4 milyon ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) mula Marso 22 hanggang kagabi, kasabay ng paggunita ng Semana Santa.
Ayon sa Department of Transportation, inaasahan pang madaragdagan ang bilang na ito, dahil tinatayang lalampas sa 3 milyon ang kabuuang pasaherong tutungo sa terminal sa loob ng linggong ito.
Sa kasalukuyan, umaabot sa humigit-kumulang 250,000 pasahero ang dumaraan sa PITX araw-araw. Dahil dito, nagpatupad ng mas pinaigting na seguridad at karagdagang inspeksyon sa terminal.
Kabilang sa mga hakbang ang paglalagay ng K-9 units, X-ray machines, at mas pinalawak na surveillance systems upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero.
Samantala, naglaan ang pamahalaan ng P10,000 fuel subsidy para sa bawat bus unit upang matulungan ang mga operator sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Inaasahang ito na ang pinakamalaking pagdagsa ng mga pasahero ngayong taon tuwing Semana Santa, na muling nagpapakita sa mahalagang papel ng PITX bilang pangunahing transport hub sa Kalakhang Maynila.