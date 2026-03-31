Castro to detractors: Let’s pray for all the sinners!

Malacañang spokesperson and Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro said that, during this time of reflection, she will pray for sinners, particularly those who continue to criticize her.
“Lahat po, lahat ng makasalanan. Lahat ng makasalanan sa mundo ay dapat ipagdasal,” she said when asked if she would pray for her detractors and President Ferdinand Marcos Jr..
Castro added that Holy Week is not the time for government detractors to politicize issues.
“Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po silang masasabing maganda at kung hindi paninira lamang, tumigil muna sila—or tumigil na sila permanently—at makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para ikaaangat ng ating bansa at ikaaangat din po ng bawat Pilipino,” she said.
“Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pansariling interes para po magiba, masira ang gobyerno; hindi po iyan napapanahon sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating bansa,” she added.
Meanwhile, Castro also responded to the remarks of presidential sister, Senator Imee Marcos, who, in a social media post, apologized to their father, former President Ferdinand Marcos Sr., for allegedly failing to take care of her brother.
“Hindi ko nabantayan eh, kaya, Dad, sinubukan ko talaga. Pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya,” the senator said.
Castro, in response, said it was the senator who was not well guided by their parents.
“Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagmumura, hindi ito nagmi-meltdown lalo na sa publiko at hindi po ito nagbabanta sa buhay ninuman. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon ay faithful sa asawa. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat binantayan?” she said.
Castro added that the senator could have instead asked forgiveness for publicly damaging the reputation of the President.
“Ang paghingi ng patawad—iyong bang hindi pagbabantay sa kaniyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin na ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kaniyang kapatid,” she added.
To recall, Senator Marcos, during a peace rally at the Quirino Grandstand attended by members of the Iglesia ni Cristo, claimed that her brother had been and was still using illegal drugs.