Radio announcer pinagbabaril sa Negros Occidental, patay

Nasawi ang isang radio announcer matapos pagbabarilin sa La Castellana, Negros Occidental noong Biyernes ng hapon.
Kinilala ang biktima na si Julito “Jaz” Diamante Calo, 49 anyos.
Ayon sa ulat, nakatayo si Calo sa harap ng kanyang bahay nang biglang huminto ang isang puting SUV. Bumaba o bumaril mula sa loob ng sasakyan ang hindi pa nakikilalang salarin at pinaputukan siya sa ulo, na agad niyang ikinamatay.
Mabilis na tumakas ang suspek at nagtungo umano sa bayan ng La Castellana.
Si Calo ay host ng programang “Waswasanay sa Quinto Distrito” sa 88.3 DNN News FM sa Himamaylan City.
Sa kasalukuyan, wala pang natutukoy ang mga awtoridad na suspek o motibo sa krimen, at patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon.