Presyo ng diesel, may nakaambang pagtaas

Nakaamba ang malaking pagtaas sa presyo ng diesel na maaaring umabot hanggang ₱13 kada litro, habang tinatayang tataas naman ng ₱2 kada litro ang gasolina ngayong linggo.
Ito ay resulta ng digmaan sa Middle East na patuloy na gumagambala sa pandaigdigang merkado ng langis. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang hakbang ng pamahalaan upang matiyak ang sapat na suplay ng petrolyo sa bansa.
Batay sa datos ng Department of Energy mula Marso 24 hanggang Marso 30, ang presyo ng diesel sa Metro Manila ay nasa pagitan ng ₱105 hanggang ₱140 kada litro. Samantala, ang gasolina ay naglalaro sa ₱84 hanggang ₱111 kada litro, habang ang kerosene naman ay nasa ₱140 hanggang ₱166 kada litro.