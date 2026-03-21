Ilang bariles ng diesel, darating sa bansa sa sunod na linggo ayon sa DoE

Owner of sari-sari store arranges her selling colorful fuel, which is placed in the battle display along the street in Tanay, Rizal. Motorists can expect another oil price hike as February opens, with Gasoline - P0.80 per liter, Diesel – P1.60 per liter, Kerosene – P1.10 per liter the Department of Energy (DOE) said. Photo by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
Inaasahang darating sa bansa sa susunod na linggo ang humigit-kumulang 300,000 bariles ng diesel na binili ng pamahalaan mula sa isang bansa sa Timog-Silangang Asya upang matugunan ang kakulangan sa suplay.

Layunin ng Department of Energy (DOE) at Philippine National Oil Company (PNOC) na masiguro ang sapat na imbentaryo sa gitna ng umiiral na krisis sa Middle East.

Ipamamahagi ang nasabing diesel sa mga pribadong kumpanya ng langis upang makatulong sa kakapusan ng suplay. sapat lamang ang bilang nito para sa halos dalawang araw na konsumo ng bansa.

Isinagawa ang pagbili kasabay ng inaasahang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.

