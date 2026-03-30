ORAS, inilunsad ng PPA para mapadali ang pagbook ng mga pasahero

Nagsimula nang dumagsa ang mga pasahero sa mga pantalan, partikular sa Batangas Port, na uuwi sa kani-kanilang mga lalawigan ngayong Semana Santa, ayon sa Philippine Ports Authority (PPA).
Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, inilunsad ng ahensya ang pilot testing ng Online Reservation Assistance System (ORAS) sa mga pantalan ng Batangas, Lucena, at iba pang pangunahing ruta upang mapadali ang biyahe ng mga pasahero.
Layunin ng ORAS na mabawasan ang haba ng pila at masiguro ang slot ng mga biyahero.
Sa ilalim ng sistema, tatlong hakbang lamang ang kailangang sundin: i-scan ang QR code, piliin ang nais na biyahe, at magpareserba.
Nilinaw ng PPA na hindi pa saklaw ng sistema ang online payment. Reservation pa lamang ito at sa mismong pantalan pa rin babayaran ang tiket.
Isasagawa ang pilot testing ng ORAS mula Marso 30 hanggang Abril 8, at posibleng palawakin pa ito sa lahat ng pantalan sa buong Pilipinas.