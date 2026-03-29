Usapang Pinas at Iran, tinutulak ni Gatchalian sa gitna ng oil crisi

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang administrasyong Marcos na makipag-ugnayan sa Iran upang payagan ang pagdaan ng mga oil tanker na patungong Pilipinas sa Strait of Hormuz.
Noong Sabado, binigyang-diin ng senador na kinakailangan ang maigting na talakayan, dahil umaasa ang bansa sa Middle East para sa 98 porsiyento ng inaangkat nitong krudo. Sa loob ng apat na linggo, nakaranas ang bansa ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon na nagsimula noong ika-28 ng Pebrero.
“I strongly urge the executive department to engage in high-level discussions with Iran to secure safe passage of Philippine-bound oil vessels through the Strait of Hormuz and ensure they are recognized as neutral entities,” ani ng senador sa isang pahayag.
“Hindi na puwedeng maantala o malagay sa alanganin ang ligtas at agarang pagdating ng ating suplay ng langis, lalo na ngayong hindi matatag ang sitwasyon sa pandaigdigang mercado,” dagdag pa niya.
Ginagamit ng Iran ang kontrol nito sa Strait of Hormuz bilang kasangkapan sa gitna ng alitan, at iginigiit na isama sa kanilang limang kundisyon para matapos ang digmaan ang pandaigdigang pagkilala sa kanilang kapangyarihan sa nasabing kipot.
Samantala, halos 2,000 barko ang na-stranded sa exit point mula sa Persian Gulf, kaya’t nananawagan ang mga apektadong bansa sa Iran na muling buksan ang ruta para sa pagdaan.
Noong Martes, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang pambansang state of energy emergency upang tugunan ang bumababang suplay ng produktong petrolyo na nakaaapekto sa iba’t ibang sektor, kabilang ang transportasyon.