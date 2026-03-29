Hulicam: Pekeng ngipin ni Ms. Grand Thailand contestant, nahulog

Trending ngayon ang video ng kandidata sa Miss Grand Thailand 2026 matapos mahuling nahulog ang kanyang pekeng ngipin habang nagsasalita sa entablado.
Kuha ang video sa patimpalak noong Miyerkules sa Kamolwan Chanago, at kinilala naman ang kandidata bilang si Miss Grand Pathum Thani. Habang nagpapakilala kasi siya onstage ay bigla na lamang nahulog ang pekeng ngipin niya at nahirapang magsalita.
Napansin agad ng audience ang kahiya-hiyang kaganapan live, kaya ang dalaga ay tumalikod muna saka muling humarap, umawra at rumampa.
Sa ngayon ay nagkalat ang mga larawan at video ng pangyayari sa social media kung saan umani rin ng samo't saring komento mula sa netizens na natawa sa pangyayari.