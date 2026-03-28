Ilang pangunahing bilihin, tataas ang presyo

Personnel assist customers at a mini-grocery selling mostly Noche Buena items at Commonwealth Market in Quezon City on Friday, 22 November 2024. The Department of Trade and Industry (DTI) has released a price guide for common Noche Buena items, effective until 31 December 2024, to ensure reasonably priced products for the holiday season.
Personnel assist customers at a mini-grocery selling mostly Noche Buena items at Commonwealth Market in Quezon City on Friday, 22 November 2024. The Department of Trade and Industry (DTI) has released a price guide for common Noche Buena items, effective until 31 December 2024, to ensure reasonably priced products for the holiday season.Photo by Analy Labor
Sa gitna ng patuloy na krisis na kinahaharap ng bansa, inaasahang tataas ang presyo ng ilang pangunahing produkto ngayong Abril.

Ayon kay Steven Cua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na tensyon sa Gitnang Silangan na nakaapekto sa suplay ng langis. Dagdag pa rito, maraming sangkap o raw materials ng mga produktong ibinebenta sa supermarkets ang inaangkat mula sa ibang bansa.

Personnel assist customers at a mini-grocery selling mostly Noche Buena items at Commonwealth Market in Quezon City on Friday, 22 November 2024. The Department of Trade and Industry (DTI) has released a price guide for common Noche Buena items, effective until 31 December 2024, to ensure reasonably priced products for the holiday season.
Suplay ng pagkain sa bansa, hindi dapat ipangamba, ayon sa DA

Aniya, kung magpapatuloy ang digmaan sa Iran, posibleng tumaas ang presyo ng lahat ng produkto sa pamilihan.

Ipinapakita rin ang epekto sa mga probinsya, kung saan ilang produkto ang nagmahal dahil sa karagdagang gastos sa transportasyon. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, ipinapasa ng ilang negosyante ang dagdag-gastos sa mga mamimili.

Para sa Abril 1, nagpaabot na ng abiso ang ilang manufacturers na magtataas sila ng presyo ng kanilang mga produkto.

