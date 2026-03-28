DSWD, nag-ikot sa ibang lungsod na namamahagi ng ayuda sa mga tsuper

Maagang nag-ikot sina Department of Social Welfare and Development Sec. Rex Gatchalian at Asec. Airene Dumlao sa mga lungsod ng Malabon, Navotas, at Quezon upang tiyakin ang maayos na pamamahagi ng ayuda sa mga drayber.
Sa ikalawang linggo, mahigit 102,000 tricycle drivers, 22,000 TNVS drivers, 18,000 jeepney drivers, at 81,000 delivery riders na ang nabigyan ng tig-P5,000 o ang mga taong araw-araw na nakikipagsapalaran sa kalsada para sa kanilang pamilya.
Sa kabila ng pagod, nananatiling determinado ang ahensya kanilang ipinangako na magkakaroon ng special payout pagkatapos ng Holy Week para sa mga hindi nakapag-claim ng kanilang financial assistance at sa mga nadagdag sa listahan.
Ang programang ito ay alinsunod sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tulungan at bigyang lunas ang iba’t-ibang suliranin na kinakaharap ng mga drayber bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo.