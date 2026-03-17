Cash relief assistance sa mga drayber, ikinasa na

Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang pamamahagi ng P5,000 cash relief assistance sa Metro Manila sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS).
Layunin nitong tulungan ang mga transport worker na lubhang naapektuhan ng oil crisis sa Middle East at maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng sigalot sa rehiyon.
Sa lungsod ng Maynila, personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang distribusyon ng ayuda. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryong drayber sa pangulo, dahil malaking tulong umano ito upang kahit papaano ay maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.
Sa San Juan City, nanguna sa pamamahagi ng ayuda sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Department of Transportation (DOTr) Secretary Giovanni Lopez, kasama si Mayor Francis Zamora.
Samantala, may ilang drayber sa Quezon City at Maynila ang nagpahayag ng reklamo dahil hindi umano kasama ang kanilang mga pangalan sa opisyal na listahan ng mga makakatanggap ng tulong.