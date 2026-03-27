Comelec kinansela ang mga aktibidad para sa panawagan ni PBBM

Dahil sa deklarasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang national state of energy emergency bunsod ng krisis sa Gitnang Silangan, nagpasya ang Commission on Elections (Comelec) na kanselahin ang ilan sa kanilang mga nakatakdang aktibidad bilang pagtugon sa panawagan ng Pangulo.
Sa resolusyon ng Comelec en banc, kinumpirma na hindi na itutuloy ang Election Expo Convention and Conference. Kabilang din sa mga kanseladong aktibidad ang Asian Electoral Stakeholders Forum VII at ang Philippine Election Expo na sana’y gaganapin sa ika-21 hanggang 23 ng Abril, pati na ang National Goodwill Games na nakatakda naman sa ika-8 hanggang 10 ng Mayo.
Nauna nang ipinaliwanag ng Comelec na layunin ng expo na makahanap at makapagsuri ng mga bagong teknolohiya na maaaring gamitin para sa halalan sa 2028.
Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, nakikiisa ang kanilang ahensya sa sambayanan at nais nilang maiwasan na makadagdag pa sa mga suliraning dulot ng kasalukuyang krisis na kinakaharap ng bansa.