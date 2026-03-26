Roblox, nakatakdang i-ban sa bansa

Nagtipon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC), National Telecommunications Commission (NTC), at iba’t ibang telecommunication companies upang pag-usapan ang posibleng pag-ban ng online game na Roblox sa Pilipinas.
Ito ay kasunod ng direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. na paigtingin ang pagmamanman sa Roblox at iba pang online games na maaaring magamit sa iba’t ibang krimen, lalo na sa sexual exploitation ng mga menor de edad.
Ayon kay CICC Executive Director Usec. Renato Aboy Paraiso, binigyan ng 15 araw ang developer ng Roblox upang ipaliwanag at ipagtanggol ang kanilang panig kaugnay sa umano’y kakulangan sa pagprotekta sa kanilang mga user, partikular ang mga menor de edad.