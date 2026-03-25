Panukalang magbibigay ng emergency powers kay PBBM, pirmado na

Pirmado na ng Senado at Kamara ang enrolled bill na magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos upang suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis.
Ito ay bilang tugon sa lumalalang krisis sa bansa na dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa Gitnang Silangan.
Sa ilalim ng nasabing panukala, may kapangyarihan ang Pangulo na alisin o bawasan ang excise tax sa langis kapag umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude oil.
Matatandaan na kamakailan lamang ay nagdeklara ang Pangulo ng state of national energy emergency, sa kabila ng naunang pahayag ng Malacañang na walang krisis sa langis sa bansa dahil nananatiling sapat ang suplay.