Emergency powers bill, lusot na sa kamara

Inaprubahan na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pansamantalang suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo.
Sa botong 247 na pabor, tatlo naman ang tutol, at walang nag-abstain, inaprubahan ang House Bill 8418 sa plenaryo noong Lunes, ika- 16 ng Marso.
Inaasahan namang maipapasa na rin sa Senado ang katumbas nitong panukala ngayong araw. Ayon kay Senate President Tito Sotto, target ng Senado na pagtibayin ang panukala sa sesyon mamayang hapon, matapos itong ma-sponsoran kagabi, lalo na’t naaprubahan na ito sa Kamara.
Matatandaang idineklara bilang urgent ang emergency powers bill noong nakaraang linggo.