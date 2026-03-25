'Kalma lang': Ruffy Biazon nilinaw ang state of energy emergency status ng Pinas

Nilinaw ni Muntinlupa City Mayor Ruffy Biazon na ang Executive Order No. 110 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nilagdaan kahapon, ika-24 ng Marso, ay hindi dapat maging dahilan ng pangamba.
Ang pagdedeklara ng national state of energy emergency ay gawa sa lumalalang tensyon sa Gitnang Silangan, na maaaring makaapekto sa supply at preyo ng langis sa buong mundo.
Ngunit imbes na mangamba, iginiit ni Biazon na ang EO ay isang paghahanda lamang, dahil ayon sa pamahalaan, sa ngayon ay may sapat pang supply ng langis sa bansa.
Ayon sa alkalde, sa ilalim ng EO 110 ay "inaatasan ang iba’t-ibang ahensya ng gobyerno na magtulungan para siguraduhin ang tuloy-tuloy na supply ng fuel at essential goods, tulungan ang mga sektor na maaapektuhan tulad ng transport at agriculture, at magpatupad ng mga hakbang para makatipid sa energy."
"Ibig sabihin, may sistema na para hindi tayo umabot sa mas malalang sitwasyon," dagdag pa ni Biazon.
Nanawagan rin sya sa mga mamamayan na magingat sa pagkonsumo ng krudo.