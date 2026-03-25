Airport fees, tatapyasan

THE surge in passenger traffic reinforces Mactan-Cebu International Airport’s sustained demand for travel to Cebu. Domestic traffic rose by 12 percent from its January 2025 traffic, while international traffic saw a remarkable 25 percent jump from the January 2025 traffic. Photograph courtesy of MCIAA
Tatapyasan ng Department of Transportation (DoTr) ang mga bayarin sa paliparan upang mapanatiling abot-kaya ang pamasahe sa eroplano sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.

Kabilang sa mga babawasan ang aeronautical fees at ang passenger service charge o terminal fee sa lahat ng paliparang pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).

CAAP lowers aeronautical fees amid oil price hike

Ayon kay DoTr Secretary Giovanni Lopez, maaaring umabot hanggang ₱200 ang ibabawas sa terminal fee na kasama sa binabayaran ng mga pasahero sa kanilang tiket. Bukod dito, halos kalahati rin ang ibabawas sa aeronautical fees na sinisingil sa mga airline, na umaabot sa humigit-kumulang ₱5,000 kada landing. Saklaw ng bayaring ito ang paggamit ng runway, taxiway, apron area, at lighting system.

Ang naturang diskuwento sa airport fees ay nakatakdang ipatupad simula Abril 1.

