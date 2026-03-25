Airport fees, tatapyasan

Tatapyasan ng Department of Transportation (DoTr) ang mga bayarin sa paliparan upang mapanatiling abot-kaya ang pamasahe sa eroplano sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Kabilang sa mga babawasan ang aeronautical fees at ang passenger service charge o terminal fee sa lahat ng paliparang pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).
Ayon kay DoTr Secretary Giovanni Lopez, maaaring umabot hanggang ₱200 ang ibabawas sa terminal fee na kasama sa binabayaran ng mga pasahero sa kanilang tiket. Bukod dito, halos kalahati rin ang ibabawas sa aeronautical fees na sinisingil sa mga airline, na umaabot sa humigit-kumulang ₱5,000 kada landing. Saklaw ng bayaring ito ang paggamit ng runway, taxiway, apron area, at lighting system.
Ang naturang diskuwento sa airport fees ay nakatakdang ipatupad simula Abril 1.