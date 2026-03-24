'Marina Thompson' ng Bridgerton, tumaba dahil sa bipolar disorder

Ibinahagi ng Netflix star na si Ruby Barker, na kilala bilang Marina Thompson sa Bridgerton, ang mga personal niyang laban sa likod ng kanyang glamorosong buhay sa TV. Matapang niyang inamin ang kanyang bipolar disorder, na nagdulot rin ng malaking pagdagdag ng timbang sa kanyang katawan.
Ayon kay Barker, kahit noong shooting pa lang ng Bridgerton, nakararanas na siya ng mental health struggles at paglahad pa niya, halos wala umano syang suportang natanggap mula sa production team.
Umabot pa umano ang kanyang timbang sa 112 kilograms dahil sa kanyang treatment. Pero ngayon, nakatuon na siya sa pag-eehersisyo at pagpapahalaga sa kanyang kalusugan.