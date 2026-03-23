DYARYO TIRADA

Toll operators na magbibigay diskwento, mas dumami

METRO Pacific Investments Corporation and Metro Pacific Tollways Corporation chairman, Manuel V. Pangilinan said, ‘Our goal this holiday season is to have motorists spend less time on the road and more time with their families.’philippine news agency
Published on

Nadagdagan ang bilang ng mga tollway operator na magpapatupad ng diskwento sa toll fees para sa mga pampublikong sasakyan, kabilang ang tradisyonal at modernong jeepney, pati na rin ang mga bus, simula ngayong araw.

Ipinatutupad ang nasabing diskwento alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na layuning maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Gitnang Silangan.

Kabilang sa mga expressway na nag-aalok ng discounted toll rates ang Manila-Cavite Toll Expressway, R-1 Expressway Extension, Muntinlupa-Cavite Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway, at Tipo-Tarlac.

Ayon kay DOTr Secretary Giovanni Lopez, maaaring makatipid ng hanggang ₱66 ang mga Class 1 na sasakyan, ₱131 para sa Class 2, at ₱197 naman para sa Class 3.

Nagpasalamat din si Sec. Lopez sa mga toll operator sa kanilang inisyatiba, na inaasahang makatutulong agad sa mga transport stakeholders at commuters. Ang programa ay ipatutupad sa loob ng dalawang buwan at maaari pang mapalawig matapos ang kaukulang pagsusuri.

