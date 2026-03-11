Buong kwento sa likod ng pagpaslang sa magkasintahang UP students noong dekaka 90

Noong dekada ’90, isa sa mga pinaka-kontrobersyal na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagpaslang sa magkasintahang graduating students mula sa University of the Philippines.
Kinilala ang magkasintahan bilang sina Ernesto “Cochise” Bernabe II at Ana Lourdes “Beebom” Castaños.
Noong gabi ng 25 Abril, 1990, dinukot sila ng mga armadong lalaki sa tapat ng Dayrit’s Ham & Burger House sa Timog Avenue, Quezon City. Agad na pinosasan si Cochise, habang si Beebom naman ay sapilitang isinakay sa sasakyan. Wala silang kaalam-alam kung bakit sila hinuhuli o kung saan sila dadalhin.
Dinala ang dalawa sa isang bodega sa San Fernando, Pampanga. Ayon sa mga ulat, pinatay si Cochise sa pamamagitan ng pananaksak habang nakapiring at nakagapos. Kalaunan ay pinaslang din si Beebom. Halos dalawang buwan ang lumipas bago natagpuan ang kanilang mga labi, na noo’y naaagnas na at nakabaon sa lupa.
Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa kaso. May nagsabing biktima sila ng “hulidap,” habang may iba namang nagpalagay na maaaring may kinalaman ito sa kanilang umano’y pagiging aktibista. Lumabas din sa imbestigasyon na nagkaroon ng “mistaken identity” o maling pagkakakilanlan.
Lalong naging matunog ang kaso dahil mga pulis ang nasangkot sa krimen. Itinuro bilang mastermind ang maimpluwensyang negosyanteng si Rodolfo Manalili. Noong 1992, hinatulan ng Regional Trial Court si Manalili at ang kanyang mga kasabwat na sina Roberto Lising, Felimon Garcia, Robin Manga, at Enrico Dizon ng double reclusion perpetua o dobleng habambuhay na pagkabilanggo. Pinagtibay ang hatol ng Supreme Court of the Philippines noong 1998.
Muling naging usap-usap ang kaso noong 2009 nang pagkalooban ng executive pardon si Manalili ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagdulot ito ng matinding galit mula sa publiko at sa mga pamilya ng mga biktima, gayundin ng pagkondena mula sa ilang senador dahil sa maagang paglaya ng itinuturing na mastermind ng isang karumal-dumal na krimen.