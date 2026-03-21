Mt. Kanlaon bumuga ng abo ngayong araw

Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong Sabado, Marso 21, 2026.
Nagsimula ang ash emission bandang 5:58 ng umaga, na lumikha ng kulay-abong ulap na umabot sa taas na 500 metro mula sa bunganga at inanod patimog-kanluran.
Ayon sa PHIVOLCS, nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan, na nagpapahiwatig ng katamtamang antas ng aktibidad at posibilidad ng biglaang pagsabog. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometrong Permanent Danger Zone.
Marso 20, naitala ang dalawang ash emission events na tumagal ng halos dalawang oras, kasama ang limang volcanic earthquakes. Ang sulfur dioxide emissions naman ay nasa pagitan ng 434 hanggang 2,021 tonelada bawat araw.
Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PHIVOLCS sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa timog-kanlurang bahagi ng Negros na maaaring maapektuhan ng ashfall.