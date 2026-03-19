MRT, LRT-2 may handog na 50% diskwento sa pasahe

An MRT-3 train is seen passing through Kamuning, Quezon City, on Saturday, 4 January 2025.Analy Labor
Magpapatupad ang Department of Transportation (DoTr) ng 50% diskwento sa pamasahe para sa lahat ng pasahero ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) at Light Rail Transit Line 2 (LRT-2) simula Lunes, Marso 23.

Ayon kay DoTr Secretary Giovanni Lopez, malaki ang maitutulong ng nasabing diskwento sa mga pasahero lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasahan din nitong mahihikayat ang mga motorista na iwan muna ang kanilang mga sasakyan na kumokonsumo ng mahal na gasolina.

Saklaw din ng diskwento ang paggamit ng white beep card ng mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs), at mga estudyante.

Samantala, nakikipag-ugnayan na ang DoTr sa pamunuan ng LRT-1, na pinatatakbo ng isang pribadong kumpanya, upang mapag-usapan ang pagpapatupad ng kaparehong diskwento.

