DYARYO TIRADA

Magsasaka at mangingisda, makatatanggap ng cash assistance

THE Sitio Atik farmers’ hand-made reservoir in Barangay Liquicia, Caba, La Union. PHOTOGRAPH COURTESY OF DSWD
Magbibigay ng tulong pinansyal ang Department of Agriculture (DA) sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program.

Sa pondong umaabot sa ₱10 bilyon, bawat kwalipikadong magsasaka at mangingisda ay makatatanggap ng ₱2,385 upang makatulong sa pagharap sa tumataas na gastos sa produksyon na dulot ng tensyon sa Gitnang Silangan.

Ayon sa DA, ang mga benepisyaryo ay magmumula sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, at para naman sa mga mangingisda, kabilang ang mga nakarehistro sa Bureau of Fisheries and Boat Registration.

