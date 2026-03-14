Emergency powers ni PBBM ukol suspension ng Fuel Excise Tax, pag-uusapan

Matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang certified urgent ang panukala, inaasahang mabilis itong maaaprubahan ng Senado sa susunod na linggo.
Layunin ng panukala na bigyan ng emergency powers ang ehekutibo upang pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo.
Ang minamadaling hakbang na ito ng pamahalaan ay tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, na sinasabing dulot ng tumitinding tensyon sa Gitnang Silangan.
Ayon kina Senate President Vicente Sotto III at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, pangunahing prayoridad ng Senado ang naturang panukala. Dahil dito, sisikapin nilang maipasa ito sa lalong madaling panahon.
Dahil may sertipikasyong urgent mula sa Malacañang, hindi na saklaw ng three-day rule ang panukala. Ibig sabihin, maaari na itong talakayin at aprubahan ng mga senador sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob ng iisang araw.
Samantala, sinabi ni Pia Cayetano, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, na aprubado na sa prinsipyo ang panukala sa antas ng kanilang komite.
Sa kasalukuyan, naghihintay na lamang ang Senado sa bersyon ng panukala mula sa Kamara de Representantes upang tuluyan itong mapag-usapan sa plenaryo.