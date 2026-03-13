Puntod sa semeteryo ng Mogpog Marinduque, binaboy; DHSUD naghain ng cease and decease order

Naglabas ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) ng notice at order laban sa Ala-Ala Park Cemetery sa Mogpog, Marinduque, matapos ang mga administratibong reklamo at alegasyon ng kawalan ng respeto na inihain ng mga may-ari ng lote.
Inutusan ng ahensya ang pamunuan ng sementeryo na magsumite ng sinumpaang salaysay hinggil sa mga sumusunod na alegasyon ng paglabag: hindi kumpleto o hindi pagpapaunlad ng proyekto sa loob ng itinakdang panahon; kabiguang mapanatili ang mga pasilidad; at ang pagiging paksa ng proyekto ng mga pormal na reklamo.
Naglabas din ang ahensya ng cease and desist order na nagbabawal sa sementeryo na magbenta o mag-anunsyo pa ng proyekto, gayundin ang pangongolekta ng bayad sa amortization mula sa mga mamimili hangga’t hindi ito pinapayagan ng nasabing tanggapan.
Ang hakbang na ito ay bunsod ng mga reklamong inihain sa DHSUD ng mga may-ari ng lote kaugnay sa umano'y maling pagpapatupad ng mga bayarin, kabilang ang pagdoble o pag-triple sa presyo sa maintenance at renewal.
Sinabi ni Dennis Mangcucang, isang may-ari ng lote, sa DAILY TRIBUNE noong nakaraang buwan na ang puntod ng kanyang ina ay nilagyan ng markang “X” na kulay pula. Binanggit din niya ang umano'y pagtanggal sa mga lapida, pagbabawal sa mga pamilya na mag-alaga ng kanilang mga mausoleo, at marahas na asta ng pamunuan tuwing sinusubukan nilang bumisita.
May naiulat ding isang libing na naantala dahil sa alitan sa bayarin, na nagtulak sa pamilya na ipa-cremate na lamang ang kanilang yumaong mahal sa buhay sa ibang munisipalidad.
“This is truly an injustice. The management is showing an utter lack of respect for the eternal rest of the departed,” ani Mangcucang.
Sinabi naman ni Atty. Vet Peña ng DivinaLaw Office na ang mga apektadong pamilya ay maaaring maghain ng mga civil cases para sa danyos at maaaring hilingin na ayusin ng pamunuan ng sementeryo ang mga binaboy na puntod.
Ayon kay Mangcucang, ang isyung ito ay hindi na bago sa munisipalidad. Iginiit niya na matagal na itong nangyayari at malabong walang alam ang lokal na pamahalaan tungkol sa usapin.
“It is sad that justice has been denied to many Mogpoguenos for a very long time. I am hoping that with our continued calls, we can resolve this soon,” dagdag niya.
Binigyang-diin ng DHSUD na ang kabiguang sumunod sa notice and order sa loob ng itinakdang 15 araw ay maaaring magresulta sa kaukulang parusa, kabilang ang pagpapataw ng multa.