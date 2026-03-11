SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
Unclaimed 2025 cash incentives ng Makati Seniors, naipamahagi na

Photo from My Makati / FB
Matapos ang naging aberya sa GCash noong nakaraang taon, pormal nang ipinamamahagi ng Pamahalaang Lungsod ng Makati ang mga unclaimed cash incentives para sa ating mga senior citizens.

Ayon sa direktiba ni Mayor Nancy Binay, layunin nito na mapadali ang proseso at matiyak na lahat ng benepisyaryo ay makakakuha ng kanilang nararapat na insentibo nang walang hirap.

Ang Makati Social Welfare Department ay magsasagawa ng distribution hanggang ika-16 ng March. Paalala rin nila, siguraduhing tignan ang schedule sa My Makati Facebook post para sa schedule ng mga barangay.

