Isang taong anibersaryo ng 'kidnapping': VP Sara, nanawagan sa publiko ukol sa ama

Nanawagan si Bise Presidente Sara Duterte sa mga Pilipino na maging mapagmatyag laban sa anumang pagtatangka na baluktutin ang hustisya, kasabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto sa kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong ika-11 ng Marso.
Sa kanyang mensahe, binigyang-diin ng Bise Presidente na ang tinawag niyang extraordinary rendition o umano’y pagdukot sa dating Pangulo ay nagsisilbing paalala na hindi dapat gamitin ang batas bilang kasangkapan para sa pulitika o pansariling interes.
Ayon sa kaniya, ang pagyurak sa karapatan ng isang indibidwal ay maaaring ituring na pag-atake sa mismong sistema ng katarungan.
Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga Pilipino na manatiling malaya, tapat, at matatag sa pagtatanggol sa mga institusyon ng bansa. Aniya, walang sinuman ang dapat pagkaitan ng proteksyon ng batas.
Matatandaan na noong ika-11 ng Marso 2025 ay inaresto si dating Pangulong Duterte pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula sa Hong Kong. Isinagawa ang pag-aresto batay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng kasong crimes against humanity na iniuugnay sa mga pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra droga ng kaniyang administrasyon.