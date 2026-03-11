Marcos, handang sertipikahan bilang urgent ang emergency powers sa fuel excise tax

Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang magbibigay sa Pangulo ng emergency powers kaugnay ng fuel excise tax, kapag naisumite na ng Kongreso ang committee report nito.
Ayon sa Pangulo, wala pang saysay na ideklarang urgent ang panukala kung hindi pa tapos ang ulat ng komite, dahil ang pagpapabilis ng pagtalakay sa isang panukala ay nagsisimula lamang kapag ito ay nasa plenary debates na.
Ipinaliwanag niya na kapag idineklarang urgent ang isang panukala, maaaring paikliin ang pagitan mula sa pag-uulat ng komite hanggang sa pagtalakay sa plenaryo. Maaari rin itong direktang dalhin sa ikatlong pagbasa kung kinakailangan upang mapabilis ang pagpasa nito.
Dagdag pa ni Marcos, simple lamang ang hinihingi ng Malacañang, bigyan ang Pangulo ng kapangyarihang gamitin ang emergency powers kung ang average na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay lalampas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan.
Nilinaw naman ng Pangulo na hindi ito nangangahulugang awtomatikong gagamitin ang nasabing kapangyarihan. Layunin lamang nitong magkaroon siya ng opsyon na gamitin ito kung kakailanganin.
Samantala, inaprubahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Marcos na suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo.