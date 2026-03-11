14 pulis na sangkot sa kaso ng missing sabungeros, nananatili sa kustodiya ng PNP

Nanatili sa kustodiya ng Philippine National Police (PNP) ang 14 na pulis na umano’y sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero, ayon sa kumpirmasyon ng PNP-Criminal Investigation and Detection Group (CIDG). Ito ay habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng korte kung ililipat sila sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).
Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, naghain ng mosyon sa korte ang mga pulis upang manatili muna sa kustodiya ng PNP. Pinayagan ito pansamantala habang dinidinig pa ang kanilang petisyon.
Samantala, nilinaw ni CIDG-NCR chief Colonel John Guiagui na pansamantala lamang ang kanilang pananatili sa PNP custodial center. Aniya, nakasalalay pa rin sa magiging pasya ng korte kung ililipat ang mga ito sa kulungan sa Sta. Cruz o sa Lipa.
Iginiit din ng opisyal na hindi kagustuhan o desisyon ng pulisya na manatili roon ang mga nasabing pulis. Sa katunayan, nais na rin umano nilang mailipat ang mga ito dahil sa nagpapatuloy na konstruksyon sa pasilidad.
Samantala, tiniyak ng mga awtoridad na nagpapatuloy pa rin ang operasyon upang mahanap ang puganteng si Charlie “Atong” Ang, na itinuturong utak sa likod ng umano’y pagkawala at pagpatay sa mga sabungero.