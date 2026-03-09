Rhian Ramos, Glaiza de Castro, may lambingan at lampungan

Excited ang LGBTQIA+ community sa pelikulang “I Fell, It’s Fine “ na ang mga bida ay dalawa sa pinaka-mahusay na aktres mua sa Kamuning station, sina Glaiza de Castro at Rhian Ramos, sa direksiyon ni Sigrid Andrea Bernardo.
Chika ni Direk Sigrid sa pulong balitaan para sa pelikula na ginanap sa Dear Claus: “Talagang every shooting day, nagtatawanan talaga kami. Minsan pa nga, nagpapatugtog ako ng mga masasayang mga tugtugin para ma-hype ang lahat. Matagal ang journey namin sa pelikulang ito at masasabi ko talagang, that journey was worth the trip.”
Ang isa pang hindi na mapigil pang katotohanan, na ibinahagi ni De Castro ay ang katotohanan na hindi niya makakalimutan ang intimate scenes nila ni Ramos. Sumang-ayon kaagad si Rhian na “Memorable talaga!”
Patuloy na pahayag ni Glaiza sa pulong balitaan: “Memorable talaga siya, kasi nga si Rhian, she’s very delicate. Parang ganun, iyon yung na-feel ko. Tapos parang siyempre medyo awkward. Kasi hindi namin nagawa yon sa TV, di ba?” Unang nagtambal ang dalawa sa isang GL project na “The Rich Man’s Daughter” na itinanghal noong 2015 pa.
“First time natin itong nagawa na parang wala na kahit anong bawal pagdating sa eksena,” sabi De Castro. “Kapag sinabi ni Direk Sigrid na bawal, doon lang kami hihinto. Pero parang binigyan din niya kami ng blessing, ‘Sige lang! Mag-ano lang kayo, explore.’ Ganyan.”
Sa kasalukuyan, sina Glaiza at Rhian ay kapwa nasa Encantadia Chronicles: Sang’gre kung saan magkaaway sila bilang sina Pirena at Mitena.
Balik tanaw ni De Castro: “Nakatrabaho ko si Rhian from Stairway to Heaven and at the time, nag-aaway pa kami. Sabunutan kami, ganun. Iba yung dynamics namin at the time. And then, I was able to work with her… fast forward to 2015, yung The Rich Man’s Daughter. Nung time na yun, medyo nag-iba uli iyung dynamics. Kasi, very sensitive yung subject na iyon nung time na yun.”
Ang tumatak sa kanya talaga sa pagiging bahagi ng nasabing palatuntunan: “We were able to give voice to people, women who can’t speak up. Kasi after that, andami kong mga natanggap na emails, mga letters, from a lot of people who were afraid to come out.”
“And natatakot sila sa kung ano yung sasabihin ng mga tao sa paligid nila. Anong magiging perception sa kanila ng pamilya nila.”
“But I think nung time na yun, when we did The Rich Man’s Daughter, bilang mga actors, isa yun sa pinaka-rewarding na pakiramdam. Na we were able to touch. And, kumbaga, parang empower women, or people, or the audience.”
“Siyempre, masarap makatanggap ng mga awards. Pero kapag nanggaling sa mismong nanood yung mensahe na, ‘Maraming salamat na binigyan niyo kami ng boses’… napakasarap sa pakiramdam,” sabi pa ni Glaiza. “I think, proud ako sa amin ni Rhian na we were able to pull that. That topic, and that project. And here, iba naman yung atake namin this time. But ngayon, parang bigger screen, di ba? Bigger platform. Malaki na yung screen namin ngayon. Andami nang puwedeng puntahan. And hindi lang sa Pilipinas, e. We were able to reach people from outside the Philippines. So, doon pa lang, napa-proud na ako.”
Pagsang-ayon ni Ramos: “I agree. True. Well yeah, definitely, that’s what made me proud also so many years ago. Na parang there was really a lack of representation, I think. And I think when you work in media, it’s kinda our responsibility din to lead the way and tell people what is normal.”
Kasama rin sa pelikula bilang tinik sa dibdib ng mga katauhan nina Glaiza at Rhian si Rafael Rosell, na ang katauhan ay ang lalaking minsan ay minahal at nang-wasak sa puso ng katauhan ni Castro.
Kasama rin sa pelikula sina Quennay Mercado, Alchris Galura, Ice Arago at Ms. Elizabeth Oropesa.
Ang “I Fell. It’s Fine” ay mula sa Wide International Film and Entertainment na pinamumunuan nina Ms. April Martin at Ms. Pauline Publico.