Pagtaas ng pasahe, dapat asahan

Inaasahang mas mataas ang ipapanukalang pansamantalang pagtaas ng pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, na siyang unang nagrekomenda ng provisional fare increase, ibinatay ng ahensya ang panukala sa presyong P60 kada litro ng diesel.
Gayunman, dahil sa mga pagtatayang maaaring umabot sa P80 kada litro ang diesel, inaasahang mas tataas pa ang panukalang dagdag-pasahe.
Sinabi ni Mendoza na iaakma ng LTFRB ang kanilang rekomendasyon batay sa nasabing pagtaas upang matulungan ang mga driver ng public utility vehicles (PUVs) na labis na naaapektuhan ng pagmahal ng langis.
Nangako rin ang opisyal na agad niyang ihaharap sa Department of Transportation ang agarang usaping ito.