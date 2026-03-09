Gigi De Lana, all goods na matapos mahimatay sa Samal show

Labis ang pag-aalala ng mga tagahanga ng singer at performer na si Gigi De Lana matapos syang makaranas ng health scare sa show na ginanap sa Samal Island City, Davao del Norte.
Ayon sa pahayag na inilabas ng kanyang management team, panandaliang nawalan ng malay ang singer matapos ang kanyang performance. Nangyari umano ang insidente habang bumababa siya ng hagdan pagkatapos ng kanyang huling kanta, kasunod ng isang emosyonal at mapanghamong set.
Kinumpirma ng team na ang pangyayari ay dulot ng extreme exhaustion matapos ang show. Sa kabutihang palad, agad siyang nalapatan ng medical attention at nasa stable na kondisyon na ngayon.
“After her performance last night in Samal Island City, Davao Del Norte, Gigi experienced extreme fatigue and briefly passed out after her final song. She was given immediate attention and care, and we’re grateful to share that she is now safe, stable, and currently resting.”
Siniguro ng pahayag sa mga tagasuporta na maayos ang paggaling ng singer at nakatuon ngayon sa pagpapahinga.
Dedikasyon sa gitna ng karamdaman
Ngunit ang mas lalong nagpaantig sa mga fans ay ang pag-amin na masama na ang pakiramdam ni De Lana habang nasa event — ngunit pinili pa rin niyang umakyat ng entablado at tapusin ang kanyang performance para sa mga manonood na pumunta para makita siya.
Binigyang-diin ng kanyang management na ang desisyong ito ay repleksyon ng kanyang malalim na responsibilidad bilang isang performer.
“Despite not feeling well, Gigi still chose to honor her commitment and perform for everyone who came to see her. This reflects the deep respect and professionalism she has for her audience.”
Mabilis na bumuhos ang pag-aalala sa social media, kung saan nagpahayag ang mga tagasuporta ng pasasalamat na ligtas na ang singer. Marami rin ang humanga sa kanyang dedikasyon, at binanggit kung paano kadalasang itinutulak ng mga performer ang kanilang sarili sa kabila ng kanilang pisikal na limitasyon dahil sa pagmamahal sa kanilang sining at respeto sa mga fans.
Dagdag pa ng kanyang management: "For now, our priority is making sure she gets the rest and recovery she needs.”