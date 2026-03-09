De Lima, Fr. Flavie, nagsampa ng libel vs 18 'ex-Marines'

Nagsampa ng reklamong cyberlibel sa National Bureau of Investigation (NBI) nitong Lunes sina Mamamayang Liberal party-list Rep. Leila de Lima at Ramon Magsaysay Awardee Fr. Flavie Villanueva laban sa 18 indibidwal na nagpapakilalang mga dating marino at ang kanilang abogado na si Levito Baligod. Ito ay kaugnay ng mga paratang na tumanggap sila ng suhol mula sa puganteng dating Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co.
Ayon kay De Lima, nag-ugat ang reklamo sa mga akusasyon sa affidavit ng grupo kung saan nakasaad na ilang mambabatas, kabilang sya, ang umano’y tumanggap ng mga maleta ng pera mula kay Co para bumuo ng mga kaso laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte.
Pag-amin sa pagkakamali
Nauna nang inamin ni Baligod na nagkamali lamang ang pagsama sa pangalan ni De Lima sa affidavit ng mga umano’y dating Marines. Noong ika-26 ng Pebrero, kinilala ng abogado na isang "error" ang pagkakasama sa mambabatas.
Sa kabila ng pag-aming ito, sinabi ni De Lima na itutuloy pa rin niya ang pagsasampa ng reklamong perjury laban sa mga dating sundalo sa Department of Justice.
Mariing itinatwa nina Villanueva at De Lima ang mga paratang, at sinabing ang mga inconsistency o hindi pagkakatugma sa mga pahayag ng grupo ay patunay na gawa-gawa lamang ang mga akusasyon.
Binigyang-diin ni De Lima na hindi man lang mapanatili ng mga nag-aakusa ang kanilang kwento—mula sa pagsasabing dinala ang pera sa mga maleta hanggang sa pag-angkin sa huli na inilagay ito sa paper bag. Dagdag pa niya, ang paiba-ibang pahayag na ito ang sumisira sa kredibilidad ng mga akusasyon.
Handang humarap sa akusasyon
Samantala, sinabi ni Baligod na sila ay “handa at kusang haharap sa lahat ng akusasyon laban sa amin,” at idinagdag na dapat ding sagutin ng mga binanggit sa affidavit ang mga alegasyong inihain ng kanyang mga kliyente.
Ang reklamong inihain nitong Lunes ay ang ikatlong kasong naisampa kaugnay ng affidavit na ipinakalat ng grupo.
Noon ika-4 ng Marso, nagsampa si National Security Adviser Eduardo Año ng reklamong unlawful publication at unlawful utterances laban kay dating Mike Defensor, Baligod, at sa 18 dating sundalo.
Kinabukasan, ika-5 ng Marso, nagsampa naman si dating senador Antonio Trillanes IV ng cyberlibel laban kina Baligod at Defensor dahil sa katulad na mga alegasyon.
Ang mga akusasyon ay may kaugnayan sa mga claim na ang ilang politiko ay tumanggap ng pera mula kay Co upang suportahan ang mga kaso laban kay Duterte. Ang dating pangulo ay isang taon nang nakapiit sa pasilidad ng International Criminal Court (ICC) habang nahaharap sa mga kasong crimes against humanity dahil sa libu-libong pagkamatay na may kaugnayan sa anti-drug campaign ng gobyerno.